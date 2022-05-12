"Чтобы он понял, кого потерял": экс-супруга Моргенштерна взбодрила Сеть фото в бикини

Дилара Зинатуллина. Фото: instagram.com/influesii

Экс-супруга Моргенштерна Дилара Зинатуллина выложила фото в розовом бикини, чем сразу взбодрила соцсети. Некоторые предположили, что блогерша выкладывает откровенные снимки, чтобы ее бывший муж "понял, кого потерял", передает NUR.KZ.

Горячие кадры Дилара оставила в своем аккаунте Instagram. На них она позирует около бассейна или в нем, одетая в нежно-розовый купальник.

После публикации на бывшую супругу российского рэпера как из рога изобилия посыпались восхищенные комментарии. Поклонники также заметили, что Алишер Моргенштерн не обходит стороной сексуальные фотографии. А некоторые посчитали, что Дилара специально выкладывает их, чтобы подразнить музыканта.

"Как такую женщину вообще можно было потерять", "В турецких сериалах играть пора", "Так офигенно, красиво получилось", "Когда ушла от Моргенштерна", "Морген плачет в сторонке", "Ох ты какая сексуальная Дилара", "Это так мило, что Алишер лайкает все фотки раньше всех", "Чтобы он понял, кого потерял", - высказались пользователи соцсети.

Кроме того, Дилара решила попробовать новый образ с пышными кудрями и поделилась полученным результатом с подписчиками. Фанаты отметили, что ей очень подходит и такой стиль.

Напомним, ранее Дилара в эротическом образе взволновала Сеть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1969014-chtoby-on-ponyal-kogo-poteryal-eks-supruga-morgenshterna-vzbodrila-set-foto-v-bikini/