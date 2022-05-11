"Сексуальный ангел": Анастасия Квитко вновь обольстила соцсети пышными формами (18+)

Анастасия Квитко. Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko

Модель plus-size Анастасия Квитко вновь порадовала поклонников откровенными фотографиями, вызвав у них море восхищения своей фигурой. Фанаты заявили, что девушка великолепна, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Настя выложила фото с собачкой. На нем девушка позирует в тесной полурасстегнутой олимпийке, подчеркивающей грудь. Выразительные глаза Квитко спрятала за солнцезащитными очками, но поклонников это нисколько не расстроило. Они поспешили рассыпаться в комплиментах внешности модели.

Другие фото были сделаны для рекламы нижнего белья. Подобные кадры Насти неизменно собирают сотни тысяч "лайков" и множество восторженных комментариев, на которые звезда соцсетей предпочитает не отвечать. Но это вовсе не огорчает ее преданных фанатов, которые под каждым снимком пишут Квитко о том, какая она "великолепная", "прекрасная", "поразительная" и "сексуальная".

"Ты, как всегда, выглядишь потрясающе", "Абсолютно идеальна", "Великолепно и потрясающе", "Вау, как всегда, красивая подруга Анастасия. Ты сексуальный ангел в белом", "Лучшая картинка", "Я люблю твое захватывающее дух тело", ""Прекрасная женщина", "Красивая девушка, я действительно очень тебя люблю", - заявляют пользователи соцсетей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1968797-seksualnyy-angel-anastasiya-kvitko-vnov-obolstila-sotsseti-pyshnymi-formami-18/