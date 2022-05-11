Самойлова сделала снимки в бассейне на фоне Дубая, за которые ее едва не выгнали (фото)

Оксана Самойлова. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова вместе с Джиганом сфотографировались в самом высокорасположенном бассейне мира на фоне Дубая. За подобные снимки супругов едва не выгнали из него, передает NUR.KZ.

В своем Instagram блогерша рассказала, на что пошла ради красивого контента в соцсети.

"После того, как я сделала эту фотку, нас чуть не выгнали. Рисковала ради контента", - посмеялась Оксана.

Фото Оксаны Самойловой. Скрин: instagram.com/samoylovaoxana

Она также представила кадры с захватывающим видом. Бассейн Aura Skypool расположен на высоте 200 метров в башне Palm Tower by Nakheel на острове Palm Jumeirah.

"Кажется, мы сделали лучшие фотки для этого места. Самый высокий бассейн в мире и нам еще и удалось сделать разрешение, чтобы там пофоткаться. Мечта любого блогера исполнена. Но если честно, это было сложно", - призналась супруга рэпера.

Самойлова также поделилась, насколько велика ее любовь к путешествиям.

"Если ставить выбор между путешествием или какой-то покупкой ,я всегда выберу путешествия. Я считаю, что нет ничего прекраснее путешествий. Все яркие моменты и воспоминания рождаются там, жизнь ощущается гораздо ярче, наполненней и полноценней", - заявила Оксана.

"А разве у вас бывает выбор между покупкой и путешествием?" - съязвил в ответ один из подписчиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1968764-samoylova-sdelala-snimki-v-basseyne-na-fone-dubaya-za-kotorye-ee-edva-ne-vygnali-foto/