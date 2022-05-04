"Это улет": 33-летняя супруга Петросяна в эффектном аутфите ошеломила Рунет

Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

Молодая супруга известного юмориста Евгения Петросяна шокировала Сеть, появившись в новом образе. Очарованные подписчики отметили, что Татьяне Брухуновой идет такой стиль, передает NUR.KZ.

Татьяна рассказала, что новый образ для нее родился в голове дизайнера за пару минут.

"Самой неожиданной для меня здесь стала прическа. Никого вам не напоминаю?" - спросила супруга юмориста своих подписчиков в Instagram.

Надо отметить, что 33-летняя Брухунова и ранее удивляла своих поклонников неожиданными образами. А однажды ее озорной аутфит оценил историк моды Александр Васильев. И все же в этот раз Татьяне вновь удалось ошеломить публику.

"Шикарно! Зебровый принт и светлые лимонные брюки! Вам очень идет вытянутый силуэт!", "Алла Борисовна в молодости", "Татьяна, это просто бомба, неожиданно, круто и стильно", "Обожаю смелость в цвете", "Шик, блеск, красота", "Очень необычно для вас, а очки класс", "Это улет, особенно прическа!", "Круэлла? Вам идет", "Яркая женщина", "Образ звездный", - оставили свои комментарии изумленные фанаты.

Напомним, Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показали подросшего сына Вагана и умилили Сеть. Немногим ранее Брухунова ответила сомневающимся в отцовстве Петросяна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1968028-eto-ulet-33-letnyaya-supruga-petrosyana-v-effektnom-autfite-oshelomila-runet/