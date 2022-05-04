"Держите меня семеро!": Лидо в мини-юбке поразила фанатов длинными ногами

Лидо. Фото: instagram.com/lido_kz

Отечественная певица Лидия Досалина, выступающая под псевдонимом Лидо, поделилась в соцсети новой фотографий, где продемонстрировала стильный аутфит. На снимке многодетная мама похвасталась стройными длинными ногами, передает NUR.KZ.

Лидо, опубликовав фото в Instagram, отметила, что фотографом выступил ее сын Рахман. На снимке певица в светлой мини-юбке со шнуровкой, блузке без рукавов цвета кофе с молоком, а также ярко-красных туфлях-лодочках. Стильный образ Лидо дополнила черная бандана, солнцезащитные очки, крупная цепь на шее и модная сумочка.

Подписчики отметили, что у Рахмана есть талант фотографа, он сумел запечатлеть свою маму как настоящий профессионал. Фолловеры были щедры на лестные отзывы в адрес звездной мамы и сына.

"Ноги просто созданы для мини-юбок", "Ах, эти ножки!", "Шикарная", "Эталон красоты", "Вам любой образ подходит", "Просто нереальная", "Молодец малой, суперфото", "Держите меня семеро!", "У сына талант. Вы счастливая, свой личный фотограф растет", "У талантливой мамы талантливый сын", "Рахману уже можно портфолио собирать", "Ноги - огонь", "Зачем такая классная?!", "Ну очень красива", - оставили свои комплименты пользователи соцсети.

Напомним, Лидо снялась в клипе на свою песню 20-летней давности. Певица также удивила поклонников новым дерзким образом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1967924-derzhite-menya-semero-lido-v-mini-yubke-porazila-fanatov-dlinnymi-nogami/