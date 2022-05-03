"Завидуем молча": Асель Садвакасова появилась в юбке с экстремальным разрезом

Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Отечественная актриса, кинопродюсер и певица Асель Садвакасова похвасталась стройными ногами в юбке с глубоким разрезом. Она порассуждала на тему женственности и искупалась в комплиментах фанатов, передает NUR.KZ.

"Женственность для меня - это расслабленность и естественность. А для вас?" - спросила Асель своих подписчиков в Instagram.

Актриса примерила черный топ и белую юбку, разрез которой выгодно подчеркнул ее стройные ноги. На видео она грациозно позирует на камеру своего телефона, засняв себя в зеркале.

Подписчики выразили ей свой восторг, отметив, что остается только позавидовать фигуре постройневшей артистки. Среди тех, кто одарил ее лестными отзывами были и такие знаменитости, как певица Дильназ Ахмадиева, бизневумен Жанель Бертаева и другие.

"Какая ты красивая", "Секси", "Обожаю", "Завидуем молча", "О Боже, вы такая красотка", "Шикарно", "Так сногсшибательно выглядите", "Фигура что надо", "Искрящиеся глаза, сногсшибательная улыбка", "Вы такая нежная, легкая", "Вот это работа над собой!" - написали восхищенные пользователи Сети.

Напомним, Асель Садвакасова показала свою новую квартиру на Бали. Актриса продемонстрировала завораживающий вид со своей террасы. Она также рассказала, почему решила переехать на остров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1967831-zaviduem-molcha-asel-sadvakasova-poyavilas-v-yubke-s-ekstremalnym-razrezom/