"Непревзойденная красота": 47-летняя Дрю Бэрримор поделилась архивным фото в Сети

Дрю Бэрримор. Фото: instagram.com/drewbarrymore

47-летняя американская актриса, кинорежиссер и продюсер Дрю Бэрримор поделилась архивной фотографией, на которой запечатлена в юном возрасте. Фанаты восхитились красотой Дрю и сделали ей массу комплиментов, передает NUR.KZ.

На черно-белом фото, которое Дрю опубликовала в Instagram, молодая актриса в легкой блузке и объемных бусах, ее пышные светлые волосы откинуты на одну сторону. Впечатляет взгляд юной леди, она смело смотрит в камеру, приподняв бровь.

Фото привело в восторг подписчиков Бэрримор. Надо отметить, что у американской актрисы большая читательская аудитория в этой соцсети - 15,6 млн подписчиков.

Фанаты и коллеги были очарованы красотой юной Дрю и оставили массу лестных отзывов.

"Это непостижимо!", "Культовый образ", "Какие волосы!", "Всегда была превосходной", "Великолепное фото", "Потрясающая, тогда и сейчас", "Дрю, когда у тебя была такая прическа? Это просто восхитительно", "Одно из самых красивых лиц всех времен", "Королева с очаровательными локонами", "Сколько вам лет на этом фото?", "Мы вас любим", "Непревзойденная красота", - отметили они.

Дрю Бэрримор - талантливая актриса, которая запомнилась зрителям блестяще сыгранными ролями в фильмах "Инопланетянин", "Воспламеняющая взглядом", "Кошачий глаз", "Бэтмен навсегда", "Крик", "Ангелы Чарли: Только вперед", "Дюплекс" и многих других.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1967498-neprevzoydennaya-krasota-47-letnyaya-dryu-berrimor-podelilas-arhivnym-foto-v-seti/