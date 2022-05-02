Канадская модель с заболеванием кожи восхитила фанатов откровенными фото

Винни Харлоу. Фото: instagram.com/winnieharlow

Супермодель Винни Харлоу довольно известна аудитории благодаря тому, что не стесняется показывать свое тело, несмотря на то, что большая часть смуглой кожи девушки покрыта белыми пятнами из-за заболевания витилиго.

27-летняя Харлоу разместила на своей странице в Instagram фотографии в откровенном купальнике.

На кадрах модель позирует на пляже с коктейлем в руках, демонстрируя розовое бикини. Образ девушки дополнили волосы яркого цвета, перекрашенные в тон купальника.

На своей странице Харлоу разместила сразу несколько снимков из фотосета на пляже в Рио-де-Жанейро.

Фанаты модели в очередной раз восхитились красотой и стойкостью девушки. В комментариях они завалили Винни Харлоу комплиментами.

"Ты богиня, Винни!", "Ты потрясающая", "Твоя кожа такая невероятная, ты произведение искусства!", "Ты в моей стране, и на моем любимом пляже", "Мы все тебя любим!", "Любовь и надежда", "Очень по-бразильски, мне нравится", "Рио стал краше", "Это произведение искусства", "Какая роскошь!", "Совершенство", – прокомментировали фотографии подписчики модели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1967134-kanadskaya-model-s-zabolevaniem-kozhi-voshitila-fanatov-otkrovennymi-foto/