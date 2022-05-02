Канадская модель с заболеванием кожи восхитила фанатов откровенными фото
Супермодель Винни Харлоу довольно известна аудитории благодаря тому, что не стесняется показывать свое тело, несмотря на то, что большая часть смуглой кожи девушки покрыта белыми пятнами из-за заболевания витилиго.
27-летняя Харлоу разместила на своей странице в Instagram фотографии в откровенном купальнике.
На кадрах модель позирует на пляже с коктейлем в руках, демонстрируя розовое бикини. Образ девушки дополнили волосы яркого цвета, перекрашенные в тон купальника.
На своей странице Харлоу разместила сразу несколько снимков из фотосета на пляже в Рио-де-Жанейро.
Фанаты модели в очередной раз восхитились красотой и стойкостью девушки. В комментариях они завалили Винни Харлоу комплиментами.
"Ты богиня, Винни!", "Ты потрясающая", "Твоя кожа такая невероятная, ты произведение искусства!", "Ты в моей стране, и на моем любимом пляже", "Мы все тебя любим!", "Любовь и надежда", "Очень по-бразильски, мне нравится", "Рио стал краше", "Это произведение искусства", "Какая роскошь!", "Совершенство", – прокомментировали фотографии подписчики модели.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1967134-kanadskaya-model-s-zabolevaniem-kozhi-voshitila-fanatov-otkrovennymi-foto/