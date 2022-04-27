"Ораза же": Say Mo в образе феи в нижнем белье смутила поклонников (фото)

Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Певица Say Mo примерила на себя образ лесной феи. При этом она снялась в кружевном нижнем белье, поверх которого надела легкую накидку. Такой наряд смутил ее подписчиков, намекнувших, что во время Рамадана подобные снимки могут быть не очень уместны, передает NUR.KZ.

Горячие и в то же время нежные фотографии появились в Instagram Молдир.

"Весеннее настроение", - подписала кадры музыкальная исполнительница.

Фото Say Mo разделили ее подписчиков на два лагеря. Одни восхитились красотой и нежностью кадров.

"Фея. Крутые фотки, Моля!", "Очень красиво!", "Шикарная, нежная", "Ну что за богиня весны", "Слишком красиво", "Ты прекрасна", "Какая вы все-таки красивая", "Даже возле простых деревьев шикарная", "Аж туда захотелось", "Словно фея", - восхитились они.

Другие намекнули, что снимки могут быть восприняты неоднозначно, а заодно пошутили над накидкой артистки.

"Давайте теперь погадаем, сколько же уятменов появится?", "Ораза же, Моля", "Пусть твоя ораза будет принята", "Халат как шторы в нашей школе", - прокомментировали пользователи соцсети.

Стоит отметить, что похожие фотографии опубликовала и Макпал Исабекова - фанаты сравнили ее с Афродитой, а сама она написала, что напоминает себе фею из сказки.

Напомним, ранее Say Mo предстала перед фанатами топлес и показала татуировку на бедре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1967048-oraza-zhe-say-mo-v-obraze-fei-v-nizhnem-bele-smutila-poklonnikov-foto/