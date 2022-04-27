"Такая разная": примерившая новые образы 44-летняя Жасмин покорила сердца фанатов

Жасмин. Фото: instagram.com/jasmin

Певица Жасмин показала рабочие кадры новой фотосессии и получила массу восторженных отзывов фанатов. Они отметили, что каждый образ делает их любимицу неповторимой, передает NUR.KZ.

"Фотосессия - это всегда процесс творческий", - написала Жасмин в Instagram.

Артистка примерила сразу несколько образов. Все они получили высокую оценку фанатов, которые неустанно отмечают, что Жасмин - настоящая красавица, она неповторима в любом образе, заверяют они.

Изумрудное мини-платье, роскошное красное, нежно-розовое объемное пальто, черный эффектный лук - все эти наряды оказались к лицу Жасмин.

Подписчики не оставили ее без лестных отзывов. Они отметили, что теперь очень ждут профессиональных снимков.

"Столько классных образов, супер", "Вам очень зеленый цвет идет", "Будем ждать от вас красивых фотографий", "Какая классная фотосессия", "Шикарные образы", "Вы такая разная", "Как вам идут все наряды", "Ваши образы неповторимы", "Красотка, особенно в черном", "Потрясающая", "Просто глаз не оторвать", "Невероятно выглядите", - отметили восхищенные фолловеры.

Напомним, Жамин в национальном костюме показала красоту родного Дербента. Певица также опубликовала фото с отдыха в Дубае и впечатлила Сеть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1966967-takaya-raznaya-primerivshaya-novye-obrazy-44-letnyaya-zhasmin-pokorila-serdtsa-fanatov/