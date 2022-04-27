"Похожа на Афродиту": обнажившая плечи Макпал Исабекова на фоне природы очаровала Казнет (фото)
Макпал Исабекова, находящаяся в ожидании рождения ребенка, снялась в необычном для себя образе. Ее фото с обнаженными плечами на фоне природы умилило поклонников, передает NUR.KZ.
Нежным и воздушным снимком отечественная певица поделилась на своей странице в Instagram.
"Я как фея из сказки", - заявила Макпал.
За несколько часов кадр собрал около 10 тысяч "лайков" от фанатов.
"Красивая, чудесная", "Лапочка", "Невероятно нежная, красивая! Как же вам идет и беременность, и образ", "Я вас так обожаю. Вы большая молодец! Мотивируюсь вами", "Макпал, я очень рада за вас! Сама в таком же прекрасном положении!", "Вы самая красивая", "Красивая вдвойне", "Вы какая-то другая, особая, простая, своя, желаю вам легких родов, дорогая", "Вы похожи на Афродиту", "Просто огонь, беременность вас только красивее сделала", - восхитились образом артистки пользователи соцсети.
Макпал также призналась, что сейчас ей хочется наряжаться сексуальнее.
"Хочу носить секси-платья", - заявила представительница шоу-бизнеса.
Напомним, ранее певица Макпал Исабекова резко высказалась о многоженстве. Знаменитость назвала многоженство попыткой легализации мужчинами собственных измен "под эгидой религии".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1966948-pohozha-na-afroditu-obnazhivshaya-plechi-makpal-isabekova-na-fone-prirody-ocharovala-kaznet-foto/