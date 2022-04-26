"Боже, какое платье!": Ольга Серябкина в эффектном аутфите привела в восторг фанатов

Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/seryabkina

Российская певица Ольга Серябкина, недавно выпустившая свой новый альбом, впечатлила своих фанатов, примерив эффектное платье с открытой спиной. Они отметили, что певица не только талантлива, но и красива, передает NUR.KZ.

Ольга Серябкина, представившая на суд зрителей альбом "Синий цвет твоей любви", поинтересовалась, какой трек больше понравился слушателям.

"Я на выходных делала опрос, какой трек ваш самый любимый. "Стреляй" в топе по всем голосованиям", - отметила она в Instagram.

Подписчики высоко оценили не только творчество певицы, но и ее новый наряд. Ярко-алое платье с открытой спиной им пришлось по душе.

"Боже, какое платье!", "Как красиво", "Олечка, с премьерой альбома тебя", "Абсолютно заслуженно. Продолжай в том же направлении", "Снимите клип под эту песню", "Ух, секс ходячий", "Очень классная", "Трек - просто космос", - оставили они свои комментарии.

Но не обошлось и без "ложки дегтя". Некоторые отметили, что Серябкина выбрала неудачный наряд. А кое-кто убежден, что ее прошлые песни гораздо лучше.

"С каждым годом песни все хуже и хуже", "Зря спинкой повернулась, что-то пошло не так", "Платье безвкусное и смотрится некрасиво", "Походка и фигура красивые! Платье все портит! Песня хорошая", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1966864-bozhe-kakoe-plate-olga-seryabkina-v-effektnom-autfite-privela-v-vostorg-fanatov/