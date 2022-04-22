"Не узнать, красавица": примерившая новый образ Анна Данченко впечатлила Казнет

Анна Данченко. Фото: instagram.com/ann_2905

Казахстанская телеведущая Анна Данченко примерила новый образ, чем очень удивила своих подписчиков. Восхищенные фанаты и звезды шоу-бизнеса отметили, что девушка прекрасна в любом образе, передает NUR.KZ.

Анна Данченко разместила новое фото в Instagram.

"Сегодня примерила необычный образ. Вам понравилось? Или мне больше идет простой и нежный образ?" - спросила она своих подписчиков.

Дерзкий образ Анны многим ее подписчикам пришелся по душе. Теледива надела пиджак насыщенного апельсинового цвета, а волосы собрала в высокий хвост. Яркий акцент в макияже сделан на глаза девушки. Образ дополнили крупные серьги-кольца.

Некоторые в таком образе не узнали телеведущую. Фото прокомментировали и звезды шоу-бизнеса - Молдир Ауелбекова, Жазира Байрбекова и другие. Они отметили, что Анна умеет удивлять и перевоплощаться.

"О, я вас не узнала", "Анна, милый образ лучше", "Конечно, этот образ супер, а то постоянно одинаковая, оставьте его", "Не узнать, красавица", "Потрясающе выглядите во всех образах, Анна. Просто вау! Супер!", "Совсем другая здесь", "Дерзкий образ вам не идет, вы же милашка", "Мы вас привыкли видеть нежной", "Красивая", "Взгляд огненный", "Моника Беллуччи", "Ваша изюминка - это нежность", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1966289-ne-uznat-krasavitsa-primerivshaya-novyy-obraz-anna-danchenko-vpechatlila-kaznet/