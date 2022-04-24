"Икона красоты": Синди Кроуфорд в халате восхитила фанатов

Синди Кроуфорд. Фото: Julien de Rosa/ Getty Images

56-летняя супермодель Синди Кроуфорд снялась в халате в ванной. Фанаты восхитились внешним видом красотки и засыпали модель комплементами.

Кроуфорд выложила снимок в своем Instagram. Модель позировала в ванной комнате, облокотившись спиной о зеркало. Синди сфотографировалась в махровом халате белого цвета, который обнажил ее плечи и ноги.

На лицо модель нанесла маску.

Поклонникам понравилась новая фотография от Кроуфорд. Фанаты выразили свое восхищение внешним видом красотки в комментариях к публикации.

"Великолепный кадр", "Отлично выглядишь!", "Икона красоты", "Кто делает такие фотографии, казалось бы, домашняя обстановка, но как профессионально выставлен свет", - писали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1965995-ikona-krasoty-sindi-krouford-v-halate-voshitila-fanatov/