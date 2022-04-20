"Всем бы так выглядеть после родов": Айсауле Бакытбек впечатлила Сеть снимком в коротком платье

Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Айсауле Бакытбек, три месяца назад впервые ставшая мамой, впечатлила соцсети новой фотографией, на которой она позирует в коротком черном платье, передает NUR.KZ.

Сексуальным снимком казахстанская блогерша поделилась в своем аккаунте Instagram. На нем она стоит в лифте, облачившись в черный короткий наряд с драпировкой. В руках у нее оригинальная дамская сумка, на ногах - туфли-лодочки на каблуке. На лице аккуратный макияж, а волосы аккуратно собраны.

"Добрейший вечерочек", - подписала Айсауле фото.

Пользователи соцсети выразили восхищение тем, как выглядит молодая мать, родившая всего три месяца назад.

"Отлично выглядишь. Вот бы всем так выглядеть после родов", "Молодая и красивая мама", "Какая вы потрясающая, не перестаю вами восхищаться", "Такая роскошная", "Просто без слов", "Вы очень красивая, Айсауле, так держать", "Потрясающе выглядите", "Что за бомба", "Дерзкая", "Зачем так красиво", "Красавица", - прокомментировали подписчики Айсауле.

Напомним, ранее уже Айсауле Бакытбек в обтягивающем платье привела в восторг соцсети. Некоторые отметили, что после родов отечественная блогерша стала еще более женственной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1965963-vsem-tak-vyglyadet-posle-rodov-aysaule-bakytbek-vpechatlila-set-snimkom-v-korotkom-plate/