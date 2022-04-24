"Барби": Пэрис Хилтон показала фотографии в прозрачном платье с наклейками на груди

Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton

Телезвезда и светская львица Пэрис Хилтон посетила музыкальный фестиваль, для которого выбрала откровенный образ в сетчатом платье и с наклейками на обнаженной груди.

Фотографии с фестиваля Coachella в Калифорнии знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

41-летняя телезвезда запечатлена в прозрачном мини платье в сетку. Кроме того, ее образ дополнили блестящие легинсы, кожаная баска, топ-корсет на молнии и декоративные наклейки на грудь. Поверх всего она надела разноцветную кофту.

В качестве аксессуаров Хилтон выбрала массивные сапоги, очки-маску и серебристую кепи, декорированное стразами.

"Ты выглядишь потрясающе, детка!", "Королева", "Сексуальная принцесса", "Ты такая горячая", "Самая лучшая ночь", "Ты такая красивая Пэрис", "Барби", – так прокомментировали фотографии подписчики Пэрис Хилтон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1965794-barbi-peris-hilton-pokazala-fotografii-v-prozrachnom-plate-s-nakleykami-na-grudi/