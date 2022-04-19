"Женственная и нежная": беременная Макпал Исабекова примерила новые образы (видео)

Макпал Исабекова. Кадр из видео: instagram.com/makosyai

Отечественная певица Макпал Исабекова поделилась рабочими кадрами новой фотосессии. Она восхитила своих подписчиков в соцсети новыми образами, которые сравнили ее с красавицей Дженнифер Лопес, передает NUR.KZ.

"Видео со вчерашней съемки. Фотографии еще не готовы, пока что только бэкстейдж со съемок. Если вам понравилось, не жалейте "сердечек". Прошу, друзья, если вам не понравилось, пройдите молча мимо. Не надо ранить сердце беременной женщины", - отметила она в Instagram.

Сама Макпал считает, что вышло очень хорошо. Подписчики согласились с ее мнением, одарив свою любимицу комплиментами. На видео Макпал примерила несколько образов.

На одном из них она в белоснежном брючном костюме-тройке и в белой шляпе, на втором - в нежном воздушном платье с цветком в руках, на других - в темных приталенных платьях.

"Будете рожать одновременно с Рианной, даст Бог", "Будьте здоровы и счастливы", "Беременность красит женщину, она становится богиней, потому что в ней создается жизнь!", "Вы прекрасны", "Какая красота", "Прекрасный образ, мейк, музыка", "Шикарно и красиво", "Женственная и нежная", "Наша Джей Ло", "Такая нежная Мако", "Всегда все в меру", "Самая обаятельная и красивая", - написали восхищенные комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1965793-zhenstvennaya-i-nezhnaya-beremennaya-makpal-isabekova-primerila-novye-obrazy-video/