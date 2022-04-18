"Клип будет еще круче": обнажившая грудь Фарема Казакпаева объявила о скорой премьере трека

Фарема Казакпаева. Фото: instagram.com/farema_kazakpayeva

Казахстанская певица и актриса Фарема Казакпаева сообщила о скорой премьере нового трека. Под отрывок песни артистка позировала на камеру, обнажив пышную грудь, которую прикрыла руками, передает NUR.KZ.

В сторис своего Instagram девушка сразу же предупредила, что опубликованное видео не стоит смотреть тем, кто держит пост.

"Ребят, уже в начале мая выйдет трек "Не прикасайся". Я переживаю малек. Как-никак четыре года прошло. Поэтому сделала себе подарок на день рождения.

В мае на всех цифровых площадках. Кстати, мэйк - просто огонь, впервые экспериментировала. Скоро у нас клип еще круче будет. Вот такие новости", - написала она в ленте, отключив комментарии под постом и поблагодарив визажиста за макияж (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

На видео Фарема запечатлена топлес, пышную грудь актриса прикрывает руками, а также объемными украшениями.

Немногим ранее артистка показала рабочие кадры новой фотосессии.

"Новая жизнь", - лаконично подписала она видео.

Фанаты рассыпались в лестных отзывах, а "уятмены" попытались пристыдить.

"Огонь", "Всегда шикарна", "У вас необычная внешность, кто по нации?", "Пожар", "Красотка, ждем выход на сцену", "Оператор хорош", "Для журнала Maxim?", "А что со старой? Чем она тебе не годилась?", "Зачем делать такие фото?" - отметили подписчики в комментариях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1965530-klip-budet-esche-kruche-obnazhivshaya-grud-farema-kazakpaeva-obyavila-o-skoroy-premere-treka/