Ставший женщиной "живой Кен" похвастался шикарными ягодицами и грудью (18+)

Джессика Альвес. Фото: instagram.com/jessicaalvesuk

Модель и телеведущий Родриго Альвес, ставший Джессикой, похвастался шикарными ягодицами. Он также выложил несколько кадров из Стамбула, продемонстрировав свою пышную силиконовую грудь, передает NUR.KZ.

Кадры своего тела бывший "живой Кен", больше теперь напоминающий Барби, публикует в аккаунте Instagram.

Ранее Альвес перенес множество пластических операций, чтобы стать похожим на Кена. Однако затем его планы сменились, и мужчина решил, чтобы ему более комфортно в женском теле. Так Родриго стал Джессикой.

Следующие пластические операции были направлены на то, чтобы сделать из него пышногрудую красотку с ягодицами, как у Ким Кардашьян.

По всей видимости, 36-летняя Джессика вполне довольна своим изменившимся телом, которое она всячески демонстрирует перед пользователями соцсети. Ее аккаунт насчитывает почти 5 миллионов подписчиков.

Альвес часто путешествует по разным городам, в которых делает откровенные фотографии, показывающие пышность ее форм. Также она любит примерять разные образы султанш, Барби и героинь игр.

Напомним, ранее мы писали, что Альвес перенесла операцию на желудок. СМИ сообщали, что ей удалили 75% желудка ради похудения. Во время карантина Альвес пополнела на 16 килограммов и никак не могла похудеть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1965050-stavshiy-zhenschinoy-zhivoy-ken-pohvastalsya-shikarnymi-yagoditsami-i-grudyu-18/