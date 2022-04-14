"Сочно и провокационно": Клава Кока поделилась пикантными снимками с молодым брюнетом

Клава Кока и Сода Лав. Фото: instagram.com/klavacoca

Российская певица Клава Кока заинтриговала подписчиков в соцсети, опубликовав пикантные фотографии. Фанаты предположили, что скоро их ждет нечто интересное от Клавы, передает NUR.KZ.

"Скоро", - подписала Клава сексуальные фотографии.

На кадрах она лежит в постели на шелковых простынях в ярко-алом пеньюаре и чулках в тон. Рядом с ней роковой красавец, которого она нежно обнимает. Им оказался 24-летний хип-хоп исполнитель Владислав Терентюк, известный под псевдонимом Сада Лав.

Подписчики предположили, что скоро музыканты выпустят крутую новинку. Кадры им напомнили драму "Сумерки" о любви Беллы Свон и вампира Эдварда Каллена.

"Белла, я вампир", "Сочно и провокационно", "Влад Дракула", "Это Сода Лав?", "Невероятные фотки, ждем релиз", "Мы в ожидании, что-то нереально крутое и необычное", "Жалко Крида, опять разбили ему сердце", "Ну тут ясно, почему Егор злился", "Я в восторге от картинки", "С каждым разом все сильнее и сильнее удивляешь", "Секси, но лучше бы одна", "Умеешь шокировать", "Невероятная фотосессия", - написали они.

Отметим, что недавно Клава Кока ответила на вопрос о бойфренде. Певица не боится не только откровенных ответов, но и "честных" фото без макияжа, которыми она делится в соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1965018-sochno-i-provokatsionno-klava-koka-podelilas-pikantnymi-snimkami-s-molodym-bryunetom/