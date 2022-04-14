Супермамасита пожаловалась на "вываливающуюся" из платьев грудь (видео)

Супермамасита. Фото: instagram.com/super.mamasita

Казахстанская блогерша Алия Байтугаева пожаловалась на постоянно "вываливающуюся" грудь и продемонстрировала "опасное" декольте в новом наряде для фотосессии, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Супермамасита показала свою подготовку к очередной фотосъемке. По всей видимости, фотосессия обещает иметь "дерзкий" характер.

Алия предстала перед фанатами в Stories в черном кожаном платье и пожаловалась на неудобства, связанные с ее грудью.

"В общем, как обычно. Во всех платьях у меня вываливается грудь. Низ - Xs, верх - S. Будем на месте импровизировать и как-то выкручиваться", - написала отечественная блогерша.

Продемонстрировав свой наряд, украшения и макияж, Алия Байтугаева решила прокомментировать выбранный горячий образ, отметив, какие роли она может примерять.

"Я всегда разная: могу быть сексуальной, а могу быть "мамашей-мамашей" в халате. Вчера была экстремалкой, сегодня спокойна, как удав", - заявила Супермамасита.

Звезда соцсетей также решила поделиться с подписчиками своими жизненными целями.

"Например, не проснуться в 40 лет с ощущением того, что я убила свою жизнь на работу, которую ненавижу, потому что меня заставили ее выбрать в подростковом возрасте", - высказалась мать троих детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1965003-supermamasita-pozhalovalas-na-vyvalivayuschuyusya-iz-platev-grud-video/