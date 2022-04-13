"Грудь прикрой!": моралисты пристыдили Камшат Жолдыбаеву за открытое декольте

Камшат Жолдыбаева. Фото: instagram.com/kamshat__zholdybayeva

Отечественная певица Камшат Жолдыбаева порадовала своих фанатов новыми яркими фотографиями. Артистка прогулялась по улицам Стамбула в эффектном аутфите, демонстрируя стройные ножки и открытое декольте. Но не все одобрили ее выход в таком наряде, передает NUR.KZ.

Надо отметить, что Камшат Жолдыбаева вновь пропала почти на месяц из поля зрения своих подписчиков в Instagram. Накануне экс-солистка "КешYOU" появилась в соцсети и отметила, что с ней все в порядке.

"Как ваши дела? Порой я сильно увлекаюсь жизнью по ту сторону экрана и забываю об этой жизни, которая здесь. Главное, что я здорова, я есть. В этот священный месяц желаю, чтобы все ваши молитвы были услышаны, а пожелания сбылись", - написала Камшат.

Чуть позже певица поделилась новыми фотографиями из Стамбула. Она примерила яркий костюм с мини-юбкой апельсинового цвета и черный кроп-топ, выгодно подчеркнувший ее бюст. Фанаты бурно отреагировали на фото, но не стали молчать и "уятмены", которые любят обсуждать наряды Камшат.

"Красотка", "Не идет, взрослой женщине надо ходить более закрытой. Все в свое время. Тебе уже не 18, чтобы так одеваться", "В Стамбуле не любят, когда так ходят, тем более сейчас ораза", "Конфетка", "О, ты просто ослепила своим выходом", "Камшат, вы красавица, вам все это идет, но потерпите хотя бы месяц", "Шикарная женщина", "Богиня", "Грудь прикрой!" - отметили комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1964757-grud-prikroy-moralisty-pristydili-kamshat-zholdybaevu-za-otkrytoe-dekolte/