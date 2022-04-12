"Такую красотку потерял": сообщившая о разводе с Моргенштерном Дилара поделилась жаркими фото

Дилара Зинатуллина. Фото: instagram.com/influesii

Дилара Зинатуллина, рассказавшая фанатам о том, что они с Моргенштерном разошлись, опубликовала в соцсети волнующие снимки с пляжа. Подписчики тут же решили, что красавица это сделала, чтобы рэпер "понял, кого потерял", передает NUR.KZ.

"Ммм, Дубайск", - подписала она волнующие фотографии в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

На снимках Дилара позирует лежа на песке у моря в Дубае. Подписчики высоко оценили фото и отметили, что Моргенштерн явно пожалеет, что потерял такую знойную красавицу.

"Выглядишь, как бывшая жена Моргенштерна", "Чтобы он понял, кого потерял", "И кому теперь такая красота достанется?", "Бедный Алишер, такую красотку потерял", "Жаль, что вы расстались с Алишером", "Когда рассталась с парнем", "А почему Дубайск? Наверное, Дубай", "Бедный Морген", - отметили они.

В сторис Instagram Дилара также показала свой новый образ. Она осветлила волосы и сделала мягкие локоны. Зинатуллина отметила, что едет на съемки.

Дилара Зинатуллина. Фото: instagram.com/influesii

Накануне Дилара сообщила о расставании с Моргенштерном. Полгода назад молодые люди официально поженились, сыграв необычную свадьбу, о которой мы тоже писали. Отметим, что в феврале пара сделала заявление о разводе, однако тогда никто не воспринял это всерьез.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1964692-takuyu-krasotku-poteryal-soobschivshaya-o-razvode-s-morgenshternom-dilara-podelilas-zharkimi-foto/