"Вау, а взгляд с огоньком!": молодая жена Петросяна удивила неожиданным образом

Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

33-летняя Татьяна Брухунова примерила необычный образ, который высоко оценили ее фанаты. Они назвали молодую супругу 76-летнего юмориста Евгения Петросяна очаровательной, нежной и соблазнительной, передает NUR.KZ.

Татьяна Брухунова удивила своих подписчиков в Instagram новой фотографией.

"Никогда не теряйте вашей причудливости, вашей странности, вашего уникального и незаменимого вкуса. Празднуйте вашу уникальность", - процитировала она слова английского духовного учителя и писателя Джеффа Фостера.

Подписчики всегда вдохновляются постами 33-летней Татьяны. Им нравится и ее стиль одежды, и манера поведения, и оригинальные, необычные образы для фотосессий.

"Роскошная, "Обожаю мимозу, она вам идет", "Волшебная", "Вау, какая же красота", "Весна! Хоть и не Боттичелли, но все равно прекрасна!", "Смело! Очень красиво и оригинально!", "Вау, а взгляд с огоньком!", "Ой, какая прелесть!", "Хочется сказать: "Не ждите чуда, чудите сами! Очень классная весенняя фотография!", "Мило, круто, оригинально", "Такая соблазнительная", - рассыпались в комплиментах фолловеры.

Ранее Татьяна Брухунова ответила сомневающимся в отцовстве Петросяна. А теплые семейные снимки, которыми она поделилась в соцсети, умилили подписчиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1964592-vau-a-vzglyad-s-ogonkom-molodaya-zhena-petrosyana-udivila-neozhidannym-obrazom/