Дочь Мадонны снялась в рекламе Calvin Klein с небритыми подмышками

Леон Лурдес. Фото: Arturo Holmes / Staff/ Getty Images

Модель Лурдес Леон, которая является дочкой известной поп-певицы Мадонны, снялась в рекламной кампании бренда Calvin Klein с небритым телом.

Некоторые фотографии появились в Instagram Леон. На снимке девушка позировала в нижнем белье данного бренда. При этом она завела руки за голову, продемонстрировав небритые подмышки.

На другом фото модель нарядилась в свишот и короткие шортики.

За несколько дней фотографии набрали свыше 39,7 тыс. лайков. Всего за страничкой модели следят более 290 тыс. человек.

Также Лурдес выложила рекламный видеоролик Calvin Klein, в котором исполнила одну из ролей.

Отметим, что дочь Мадонны не раз подвергалась критике в Сети за смелые фотосессии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1964200-doch-madonny-snyalas-v-reklame-calvin-klein-s-nebritymi-podmyshkami/