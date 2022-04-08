"Срочно на обложку журнала": Надин Серовски вызвала восторг подписчиков нежным фото

Надин Серовски. Фото: instagram.com/nadin_serovski

Популярная российская инстадива удивила свою аудиторию новым нежным фото. Подписчики отметили, что таких снимков нигде еще не видели. А некоторые даже попросили фото на свою аватарку, передает NUR.KZ.

Надин опубликовала новое фото в своей ленте.

"Фотография просто ах! Теперь одна из моих любимых", - написала она в Instagram.

Надин - одна из популярных российских инстадив, ее аудитория составляет 9,3 млн подписчиков. Они искренне переживают за ее жизнь и восхищаются матерью двоих детей. Снимок очень впечатлил фолловеров. Они отметили, что фото наполнено нежностью.

"Шедевр", "Надюх, срочно на обложку журнала", "Вот эта фотка реально красивая", "Как будто с небес, красавица", "Вау", "Офигеть, какая красивая фотография. Надин, вы сама нежность", "Нежнятина просто", "Прекрасное фото", "Богиня", "У вас шикарная фигура", "Настоящая женщина, которая сама себя сделала! Восхищаюсь такими", "Я такого фото еще не видела", "Можно на аву поставлю?" - отметили они.

Напомним, разведенная Надин Серовски опубликовала фото с возлюбленным. Блогер-миллионник поблагодарила за все бывшего супруга и восхитилась его мудростью. Ранее же Надин попала под раздачу моралистов за экстремальные фото в стрингах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1964167-srochno-na-oblozhku-zhurnala-nadin-serovski-vyzvala-vostorg-podpischikov-nezhnym-foto/