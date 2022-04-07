"Элегантно и круто": Жамиля Серкебаева примерила яркий образ для весеннего фотосета

Жамиля Серкебаева. Фото: instagram.com/jamilya_serkebaeva_violin

Заслуженный деятель Казахстана, известная скрипачка Жамиля Серкебаева зарядила солнечным настроением своих подписчиков в соцсети. Артистка примерила яркий образ и вызвала восторг фанатов, передает NUR.KZ.

Серию ярких снимков из своей весенней фотосессии Жамиля Серкебаева опубликовала в Instagram. Артистка запечатлелась на улицах любимого города.

"У каждого есть город, к которому тянет просто без причины", - отметила скрипачка, признавшись, что ее любовь - это Алматы.

Для фотосета Жамиля выбрала креативный наряд. На ней легкое платье-трапеция с необычным ярким принтом, элегантная шляпа лимонного цвета и сумочка в тон к ней, а также черные ботфорты на шпильках. Мягкие локоны артистки развеваются на ветру. В руках она держит футляр для скрипки.

Подписчики осыпали ее комплиментами, отметив, что скрипачка очень элегантна в этом неповторимом образе.

"Потрясающие фото, как и вы, дорогая Жамиля", "Вау!!! Это очень элегантно и круто!", "Прекрасный образ", "Супер лук", "Как приятно находиться на вашей странице, сразу молодею", "Как же вы круты", "Такая специфически крутая", "Хочется встретиться и поговорить о весне", - написали верные поклонники.

Мы писали также, что Жамилю Серкебаеву в романтическом образе сравнили с девочкой-подростком.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1963902-elegantno-i-kruto-zhamilya-serkebaeva-primerila-yarkiy-obraz-dlya-vesennego-fotoseta/