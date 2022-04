"Выходи за меня замуж": снимки 15-летней Данэлии Тулешовой обескуражили поклонников (фото)

Данэлия Тулешова. Фото: instagram.com/tuleshova_daneliy

Юная казахстанская певица Данэлия Тулешова опубликовала несколько новых фотографий, которые вызвали бурю эмоций среди ее поклонников, передает NUR.KZ.

Кадры, взбудоражившие пользователей соцсети, 15-летняя Данэлия опубликовала в своем аккаунте Instagram. На них она позирует в черном облегающем топе, демонстрирующем зону декольте.

Снимки в считанные часы собрали множество "лайков" и одобрительных комментариев.

"Прекрасная принцесса", "Ты такая красивая, моя любовь", "В пинтересте выложили объявление о некой сбежавшей девушке. Не вы ли это, Данэля?", "С каждым день ты еще прекраснее, чем была вчера", "Как в песне Бритни Спирс "I'm not a girl, not yet a woman", "Выходи за меня замуж, пожалуйста", "На Селену Гомес похожа", - высказались поклонники казахстанской певицы.

Однако не все одобрили подобные кадры.

"Девочкой была нежнее", - поспешил выразить свое мнение один из подписчиков.

Напомним, ранее мы писали, что Данэлия Тулешова в мини и с открытым декольте сразила наповал Казнет. Фанаты отметили, что артистка очень повзрослела. Некоторые попросили ее не торопиться с этим и одеваться поскромнее, другие признались, что Данэлия необыкновенна хороша в таком наряде.

