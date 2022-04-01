"Муж смотрит на меня так, как и 25 лет назад": Жазира Байрбекова раскрыла секрет красоты

Жазира Байрбекова и Жанболат Ербатыров. Фото: instagram.com/zhazira_bairbekova

Казахстанская певица Жазира Байрбекова поделилась секретом своей красоты. Мать двоих детей отметила, что находится в прекрасной форме благодаря своему мужу, передает NUR.KZ.

Жазира Байрбекова - мать двоих детей. У нее есть взрослый сын и малышка-дочь. Певица выглядит очень молодо. О том, как ей удается сохранять форму, она рассказала в Instagram.

"Меня часто спрашивают: "Как тебе удается не толстеть и оставаться в одной форме?". Все благодаря мужу. Жанболат смотрит на меня так, как и 25 лет назад.

Вы спросите: "Как это?". Я рядом с ним 24 часа в сутки. И каждый день мне преподают урок на тему "Какой должна быть женщина". "Не делай так, надень это, а это нет. Иди туда, а вот сюда нельзя", - говорят мне.

Если бы я поступала так, как мне вздумается и мой муж по характеру был бы слишком мягким и покладистым, то я бы скорее всего поправилась. Спасибо тебе, Жанболат, за то, что ты такой, какой есть. Знакомая ситуация, девочки?" - отметила она.

Артистка призналась, что весит 52 кг. Подписчицы выразили ей свой восторг и рассказали о том, что у них дома тоже есть "личные тренеры".

"Вы украшение нашей сцены", "Будьте счастливы вместе", "Вы такая терпеливая, я бы так не смогла", "Жанболат молодец!", "Вы классная пара", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1963136-muzh-smotrit-na-menya-tak-kak-i-25-let-nazad-zhazira-bayrbekova-raskryla-sekret-krasoty/