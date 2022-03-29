"Грациозно и изящно": Лидо удивила поклонников новым дерзким образом

Лидо. Фото: instagram.com/lido_kz

Казахстанская певица Лидо примерила новый стильный образ. Поклонники восхитились многодетной мамой. И лишь единицы сочли, что образ слишком откровенен, передает NUR.KZ.

"Фотосессия, которой не успела поделиться. Люблю эксперименты, у нас с фотографом Дауреном Кушербаевым и стилистом Айжан Камбаровой в этом смысле все получилось, как считаете?" - отметила Лидо в своем Instagram.

На фото Лидо в черном топе-бандо и коротких шортах, а также лакированных черных ботфортах на шпильках и длинных перчатках. На одно плечо артистка накинула светлый плащ.

Образ Лидо высоко оценили ее подписчики, которые всегда отмечают, что у певицы безупречный стиль и утонченный вкус.

"Стильно и красиво", "Шик", "Обалденная", "Лучшая команда", "Круто", "Супер! Красиво! Шикарно и дерзко! Обожаю вас, Лидо", "Лидия, очень дерзко и женственно одновременно. Люблю такие образы", "Огонь-женщина", "Я всегда восхищена вами", "Красотка", "Как пантера в этом образе - грациозно и изящно", - отметили преданные фанаты.

Но были озвучены и другие мнения.

"Очень вульгарно. Мне одной, наверное, не понравился этот образ", "Во взгляде хотелось бы больше эмоций, жизни что ли", - отметили подписчицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1962504-gratsiozno-i-izyaschno-lido-udivila-poklonnikov-novym-derzkim-obrazom/