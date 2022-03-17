"Стильные образы, роскошные наряды": Яна Бобрыка поделилась кадрами новой фотосессии

Яна Бобрыка. Фото: instagram.com/bobryka_yana

Отечественная актриса и телеведущая Яна Бобрыка поделилась рабочими моментами новой фотосессии, результат которой будет просто бомбическим, обещает она. Фанаты удивились, насколько Яна умеет быть разной, передает NUR.KZ.

"Сколько образов насчитали? На днях была фотосессия с очень крутой командой. Стильные образы, роскошные наряды, и если вы внимательно посмотрите ролик, то там прям мастер-класс по позированию.

Обожаю работать с профессионалами - один взгляд, один жест и все четко, быстро и понятно. В ожидании бомбических фото", - отметила Яна на своей страничке, опубликовав рабочие кадры новой фотосессии и поблагодарив всю творческую команду.

На кадрах актриса и телеведущая позирует в мини-платье принта "зебра" и черном брючном костюме. Дерзкие и сексуальные образы теледивы не могли оставить равнодушными ее поклонников.

Подписчики, а их у Яны около 300 тысяч в Instagram, всегда щедро одаривают ее комплиментами, ведь Яна умеет быть разной и непредсказуемой. К примеру, на одной из последних фотосессий она предстала в очень нежном образе.

"О, Богиня", "Невероятно женственная", "Вау, какая очаровательная", - отметили они.

Ранее Яна Бобрыка впечатлила своих фанатов эффектной фотосессией. Подписчики взяли на заметку ее стильный лук.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1961294-stilnye-obrazy-roskoshnye-naryady-yana-bobryka-podelilas-kadrami-novoy-fotosessii/