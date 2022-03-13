Холли Берри снялась в откровенном образе и порадовала поклонников

Холли Берри. Фото: instagram.com/halleberry

55-летняя Холли Берри порадовала фанатов новыми откровенными фото. Актриса устроила фотосессию в честь своего возлюбленного.

В Instagram голливудской знаменитости появились снимки, на которых она запечатлена в нижнем белье, головном уборе и футболке с коктейлем руках.

На футболке написано имя ее возлюбленного, певца и автора песен Вана Ханта. Холли поздравила его с днем рождения.

Фанаты пришли в восторг от новых фото 55-летней актрисы.

"Красота Холли Берри вне времени. Как хорошее вино, с годами становишься лучше", "Как же мне нравятся твои формы" " У меня нет слов, чтобы описать твою красоту", "Холли-Молли как всегда удивительна", - писали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1960088-holli-berri-snyalas-v-otkrovennom-obraze-i-poradovala-poklonnikov/