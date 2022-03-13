"Ослепительная": Дженнифер Лопес восхитила поклонников видео без макияжа

Дженнифер Лопес. Фото: Getty Images/Kevork Djansezian / JS translation missing: stringer

52-летняя Дженнифер Лопес показалась перед подписчиками без макияжа. Актриса записала видео в домашней обстановке.

На видео для Instagram Джей Ло продемонстрировала, как она ухаживает за своим лицом. А также дала советы своим подписчицам.

Лопес снялась в домашней обстановке в халате и с пучком на голове. Фанаты пришли в восторг от естественной красоты своей любимицы и осыпали Дженнифер комплементами.

"Натуральная красота", "Ослепительная", "Самая красивая певица", "И без макияжа круто", "Спасибо за советы", - писали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1959870-oslepitelnaya-dzhennifer-lopes-voshitila-poklonnikov-video-bez-makiyazha/