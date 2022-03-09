"Эталон настоящей женщины": Дильназ Ахмадиева взбудоражила Сеть смелым разрезом на платье

Дильназ Ахмадиева. Фото: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva

Казахстанская певица и актриса Дильназ Ахмадиева впечатлила своих фанатов, продемонстрировав фигуру в облегающем белом платье. Эффектный разрез на платье подчеркнул стройные ноги артистки, передает NUR.KZ.

Дильназ Ахмадиеву вновь осыпали комплиментами. Молодая мама показала отличную форму в сексуальном платье. Надо отметить, что недавно Дильназ покорила фанатов, появившись в вечернем платье с глубоким разрезом.

Дильназ Ахмадиева. Фото: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva

В этот раз знаменитость примерила эффектное белое платье, выгодно подчеркнувшее ее точеную фигуру. Дильназ горделиво демонстрирует стройные ножки, не боясь смелых разрезов на платье. Высоко оценили модный лук артистки и ее друзья по сцене.

"Шикарная", "Наша красотка", "Дильназ! Вы прекрасная! Я вас обожаю", "Красотка, эталон настоящей женщины️, с детства и по сей день слушаю ваши песни", "С такой фигурой хоть, что надень, все красиво", "Какая же красотка! Фигура огонь, платье подчеркивает красоту", "Фигура улет", "Как всегда красива, стройна и шикарна", "Красота! Шик и блеск", "Изумительная", - подчеркнули фанаты и звездные коллеги.

Ранее Дильназ Ахмадиева рассказала об отношениях с мужем и свекровью и высказалась о запретах в браке. А однажды певица решилась на смелый эксперимент и напугала фанатов новым образом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1959819-etalon-nastoyaschey-zhenschiny-dilnaz-ahmadieva-vzbudorazhila-set-smelym-razrezom-na-plate/