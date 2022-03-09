"Откуда столько перьев?": Бузова впечатлила Сеть новым неординарным образом

Ольга Бузова. Кадр из видео: instagram.com/buzova86

Телеведущая Ольга Бузова продемонстрировала оригинальный образ. И если одни восхитились теледивой, другие оставили ироничные комментарии. Кроме того, Бузову вновь заподозрили в беременности, передает NUR.KZ.

"Я женщина", - подписала Ольга новое видео в Instagram, на котором она запечатлелась в новом образе. Эффектный наряд Бузовой высоко оценили ее верные фанаты и звездные коллеги.

"Боже, какая красота", "Белый лебедь", "Оля, образ просто шикарный, миром правит любовь и Ольга Бузова", "Накидка - огонь, платье - блеск", "Шикарный наряд!" - отметили они.

Однако появление Ольги в оригинальном платье с накидкой оценили не все.

"Курочка", "Чудо в перьях", "Киркоров что ли бросил?", "Смешно", "Оля мне стала напоминать Филиппа Киркорова в женском исполнении", "Откуда столько перьев?", "Этот открытый рот, антисекс летящий", "Ты обязательно должна быть женой Киркорова, у вас даже вкус на костюмы одинаковый", "Уборщица позади стоит довольная, пол протирать не нужно", - написали комментаторы.

Немногим ранее Ольга поделилась фотографией с Михаилом Галустяном - соведущим шоу "Звезды в Африке".

Снимок вызвал много обсуждений. Некоторые заподозрили Бузову в беременности, другие - в фотошопе.

"Вообще не похожа на себя здесь", "Фотошоп превратил в глубоко беременную женщину", "Тут либо фото и наряд так исказили вашу фигуру, то ли у вас будет ляля", "Фигура странная", "Беременный городовой", "То ли беременна, только от кого?" - поразмышляли подписчики.

Напомним, ранее Ольгу заподозрили в беременности от ресторатора из Греции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1959789-otkuda-stolko-perev-buzova-vpechatlila-set-novym-neordinarnym-obrazom/