"Не описать словами": скользящая по льду Кольсая Гульназ Жоланова восхитила фанатов

Гульназ Жоланова. Фото: instagram.com/zholanova_gulnaz

Казахстанская актриса Гульназ Жоланова восхитила своих подписчиков в соцсети, опубликовав впечатляющее видео. Она прокатилась на коньках по ледяной поверхности озера Кольсай, передает NUR.KZ.

Гульназ Жоланова решила вспомнить о зимней поездке на Кольсай. Опубликованное накануне видео было записано еще 1 января.

"О красивом начале года. Первое января. Неописуемый Кольсай", - написала она в Instagram.

Гульназ назвала себя "счастливым ребенком". Поездка подарила ей незабываемые впечатления, ведь Кольсайские озера заслуженно называют жемчужиной Северного Тянь-Шаня.

Подписчики оставили свои отзывы. Они восхитились великолепием природы и красотой съемок.

"Не могу описать словами", "Это просто потолок. Что за прекрасное зрелище!", "Красотища", "Ух ты!", "Ты такая настоящая, словами не передать, очень хорошая, добрая", "Красавица", "В Казахстане такая замечательная природа, Бог - великий художник", "Гульназ, ты реально счастливый ребенок", - гласят восторженные комментарии.

Ранее мы писали, что Аружан Джазильбекова отметила день рождения на замерзшем Кольсае. А недавно актрисе сделали предложение на этом же озере.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1959018-ne-opisat-slovami-skolzyaschaya-po-ldu-kolsaya-gulnaz-zholanova-voshitila-fanatov/