"Невозможно хороша": 41-летняя Слава сверкнула пышной грудью в кружевном белье

Слава. Фото: instagram.com/nastya_slava

Российская певица и актриса Анастасия Сланевская, известная как Слава, оригинально поздравила своих подписчиков в соцсети с наступлением весны. Она продемонстрировала сексуальный образ и привела в восторг фанатов, а также возмутила моралистов, передает NUR.KZ.

Фото с лаконичной подписью Слава разместила в Instagram. Певица поздравила с весной и на радость фанатов примерила новый образ. На снимке 41-летняя Слава позирует в черном шелковом наряде. Артистка с достоинством демонстрирует пышную грудь в кружевном белье. Образ дополняет широкополая шляпа с вуалью.

Подписчики принялись отпускать комплименты в адрес своей любимицы.

"Несравненная, очаровательная. Слава, с началом весны вас. Этот ваш образ почему-то вызвал ассоциацию с булгаковской Маргаритой", "Невозможно хороша", "Красотка", "Вау, я вас даже не узнала! Так держать, красавица!", "Слава - крутая тетка", "Я прям отвлекся от бытовухи", "Детка, ты прекрасна, секси", "Хороша, чертовка", "Сумасшедшая красота", - написали они.

Однако нашлись и те, кому фотография показалась откровенной и неуместной.

"Ти*ки можно было и прикрыть", "А чего такой образ-то не весенний?", "Вы серьезно?", "Кому весна, а кому война! Позор!", "Все ждала, кто же после душераздирающих постов выставит фото в труселях или лифоне", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1958818-nevozmozhno-horosha-41-letnyaya-slava-sverknula-pyshnoy-grudyu-v-kruzhevnom-bele/