Звезда Comedy Club Марина Кравец появилась на обложке модного журнала

Марина Кравец. Фото: instagram.com/marinakravets

Российская телеведущая Марина Кравец украсила обложку нового номера Cosmopolitan. Перевоплощение обаятельной Марины высоко оценили фанаты, передает NUR.KZ.

Марина сообщила о выходе нового номера Cosmopolitan с ее участием своим подписчикам в Instagram. Она отметила, что примерила новые образы, созданные командой настоящих профессионалов.

Обрадованные поклонники оставили многочисленные отзывы. Они признались, что звезда Comedy Club очень привлекательна, обаятельна и талантлива.

"Марина, вы великолепны!", "Лучший подарок "Космо" и его читателям к мартовским праздникам", "Ай да Марина! Ай да красавица!", "Девушка с обложки!", "Космическая солнечная леди", "Талантливая, с невероятной харизмой", "Обязательно куплю", "Поздравляю, не останавливайтесь", "Боже, какая неповторимая", - отметили они.

На страницах модного глянцевого журнала Марина продемонстрировала сразу несколько интересных образов. Сначала она позировала на камеру в тренче цвета золота, затем появилась в романтическом белом платье с пышными рукавами.

Еще один из образов гламурной фотосессии был выполнен в ретро-стиле. Марина в изумрудном костюме в клетку изобразила фотографа-любителя.

Марина Кравец. Фото: instagram.com/marinakravets

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1957536-zvezda-comedy-club-marina-kravets-poyavilas-na-oblozhke-modnogo-zhurnala/