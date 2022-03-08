Белла Хадид снялась в рекламе нижнего белья

Белла Хадид . Фото: Getty Images/Andreas Rentz / Staff

Супермодель Белла Хадид снялась в нижнем белье в рекламе Victoria's Secret. Не так давно она объявила о своем возвращении в компанию.

Теперь Хадид поделилась кадрами со съемки рекламной кампании. 25-летняя знаменитость опубликовала снимки, на которых она позирует в кружевном нижнем белье белого цвета с персиковыми деталями в своем Instagram.

В съемках приняли участие и другие "ангелы" Victoria's Secret (так называют моделей данного бренда).

Подписчики Беллы пришли в восторг от новых горячих фото модели.

"Как же хорошо, что ты вернулась", "Это что-то невероятное", "Белла, хочу быть похожей на тебя, когда вырасту", - писали комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1956560-bella-hadid-snyalas-v-reklame-nizhnego-belya/