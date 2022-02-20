57-летняя Моника Беллуччи снялась для обложки модного журнала в кожаном тренче

Моника Беллуччи. Фото: Getty Images/ LUDOVIC MARIN / Contributor

57-летняя Моника Беллуччи снялась в кожаном тренче для журнала The Telegraph. Горячее фото иконы красоты восхитило подписчиков.

Фотографию актриса опубликовала в своем Instagram. Моника предстала в кадре в лакированном кожаном тренче, подчеркивающем ее стройную талию.

Подписчики пришли в восторг от нового образа Беллуччи.

"Дива! Королева!", "Невероятная женщина", "Самая красивая актриса в мире", "Моника всегда выглядит великолепно", - писали комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1956184-57-letnyaya-monika-belluchchi-snyalas-dlya-oblozhki-modnogo-zhurnala-v-kozhanom-trenche/