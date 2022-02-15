"Самая красивая пара": Динара Бактыбаева показала снимок, где ей с мужем по 18 лет (фото)

Динара Бактыбаева с мужем. Фото: instagram.com/dika_strai

Актриса Динара Бактыбаева опубликовала архивное фото десятилетней давности, на котором ей и супругу по 18 лет. Звезда предложила избраннику "и дальше хорошеть вместе до старости", а фанаты отметили, что и тогда, и сейчас Динара светится от счастья, передает NUR.KZ.

Милые и романтичные фотографии 28-летняя отечественная актриса опубликовала в своем Instagram в честь Дня влюбленных.

"Это не наш праздник. Но повод окунуться в воспоминания. Кажется, возраст нам обоим к лицу. Гляньте на тех незрелых и недоспелых нас на третьем фото. Нам там по 18 лет. Давай и дальше хорошеть вместе до старости, Арман Айтасов!" - написала Динара.

Поклонников знаменитости растрогали и архивное фото, и свежий кадр.

"Такие милые, молодые, счастья вам", "У вашего мужа только голова видна была", "И на третьем фото, и на первом светитесь", "Самая красивая пара", "Вы вообще не меняетесь", "Вы и не изменились, Динара", "Я бы тоже хотела вам пожелать стареть вместе", "Класс", - прокомментировали пользователи соцсети.

Несколько дней назад Динара также показала снимки с фотосессии в деловом стиле.

"Пока я была в режиме оффлайн, успела навести порядок в своих рабочих делах. Портфолио вон актерское обновила свое. С приближением весны просыпаются киношники. Скоро проекты, съемки, уже идут кастинги и пробы. Нужно держать руку на пульсе. Вы ведь не забыли, что I’m an actress? Поэтому возвращаюсь к вам с порцией эксклюзивных кадров", - написала актриса.

Фанаты похвалили "натуральную" красоту звезды и ее элегантность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1956087-samaya-krasivaya-para-dinara-baktybaeva-pokazala-snimok-gde-ey-s-muzhem-po-18-let-foto/