Вдохновленная творчеством Димаша поклонница из Индонезии сшила казахский костюм

Кики Чан. Фото: dimashnews.com

Поклонница отечественного исполнителя Димаша Кудайбергена из Индонезии своими руками смастерила казахский национальный костюм. Девушка по имени Кики Чан отметила, что благодаря Димашу открыла для себя богатую культуру казахского народа, завоевавшую ее сердце.

Фанатка Димаша Кудайбергена из индонезийского фан-клуба Dimash Indonesian Dears призналась, что вдохновилась богатой культурой Казахстана, о которой узнала не так давно. Девушка увлекается косплеем - создает костюмы любимых персонажей игр, кино, комиксов и аниме, передает DimashNews.

Однажды Кики Чан решила претворить в жизнь интересную идею - собственноручно сшить казахский национальный костюм.

"Димаш всегда с большой любовью относится к культуре своей родной страны. Лично для меня культура Казахстана настолько прекрасна и уникальна, что мне было очень интересно примерить традиционный казахский костюм, либо попробовать сыграть на каком-нибудь национальном музыкальном инструменте. Красота Казахстана захватила мое сердце и сердца всех Dears по всему миру", - отметила она.

Кики Чан. Фото: dimashnews.com

Над дизайном костюма девушка работала очень тщательно, создав накидку в виде казахстанского флага. Она также использовала белый мех, как олицетворение снега в Казахстане. Национальный орнамент Кики вышила бисером.

"Флаг и орнамент я очень тщательно вышивала бисером. И сейчас готовую мантию ношу с большим уважением, ведь флаг - символ страны. Я очень горжусь тем, что могу представить казахскую культуру, таким образом выражая дружбу между Индонезией и Казахстаном. Вот почему я была так рада начать создание этого костюма", - рассказала мастерица.

Орнаменты на костюме, созданном Кики Чан. Фото: dimashnews.com

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1956029-vdohnovlennaya-tvorchestvom-dimasha-poklonnitsa-iz-indonezii-sshila-kazahskiy-kostyum/