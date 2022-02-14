"Мальдивы будут плакать": 45-летняя Анна Невская в смелом бикини впечатлила фанатов

Анна Невская. Фото: instagram.com/annanevskaya

Российская актриса театра и кино, известная по ролям в сериале "Кто в доме хозяин?", ситкоме "Гости из прошлого", поразила фанатов стройной фигурой на пляже. Поклонники не поскупились на комплименты 45-летней красавице, передает NUR.KZ.

Анна Невская - одна из счастливых обладательниц великолепной фигуры, которой она с гордостью может похвастаться. В Instagram у артистки немало пляжный фотосессий.

"Просто оставлю это здесь. Для такой красоты не нужно слов", - прокомментировала Анна свое фото в красном бикини на фоне лазурных вод океана.

Снимок был сделан во время отдыха на Мальдивах. Очарованные фанаты оставили свои отзывы. Они осыпали ее комплиментами.

"Такая красавица! Мальдивы будут плакать", "Красивая природа, красивая женщина. Даже можно слегка позавидовать фотографу", "Уникальная женщина! Красивая, талантливая, харизматичная!", "Яркая девушка, респект!", "Хороша!", "Красота в красоте", "Вы прекрасны", "Хорошенькая", - написали они.

Отметим, что актриса несколько лет назад приняла участие в фотосессии для журнала Playboy. Однако по ее словам, она очень стеснительный человек и настоящее раскрепощение чувствует только на сцене или на съемочной площадке.

Наиболее известные работы Анны в кино - фильмы "Звоните ДиКаприо!", "Приличная семья сдаст комнату", "Сухарь" и другие. Героини Невской - очаровательный женщины с непростой судьбой и волевым характером.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1955942-maldivy-budut-plakat-45-letnyaya-anna-nevskaya-v-smelom-bikini-vpechatlila-fanatov/