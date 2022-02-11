"Спорт - хорошее дело": Мадина Садвакасова в лыжном комбинезоне покорила фанатов

Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Отечественная певица Мадина Садвакасова восхитила фанатов, облачившись в лыжный комбинезон. Подписчики отметили, что 42-летняя артистка даст фору молодым, передает NUR.KZ.

Мадина Садвакасова - одна из самых смелых звезд казахстанского шоу-бизнеса. Она часто примеряет неожиданные образы, а однажды решилась на смелую стрижку.

Фанаты восторгаются ею, а критики распекают за неудачные или откровенные, на их взгляд, образы. Недовольные раскритиковали за образ в стиле диско. А "уятмены" пристыдили ее за вырез на платье.

Несмотря на это, Мадина не устает меняться и удивлять публику. В этот раз она примерила комбинезон, предназначенный для лыжного спорта и отправилась покорять трамплин. Так Мадина решила поддержать отечественных спортсменов, участвующих в олимпиаде в Пекине.

Подписчики отметили, что 42-летняя артистка в прекрасной форме.

"Какая у вас фигура красивая, как вы сохранили ее?", "Классно, спорт - это хорошее дело", "Вы просто огонь", "Фотографии бомбические", "Красавица", "Не могу наглядеться на вас", - написали они.

Однако не промолчали и критики. Они были уверены, что артистка не умеет кататься на лыжах.

"Опубликовали бы фото, где вы на лыжах", "Реально не спрыгните с трамплина, просто для фото поехали туда", "Не умеет на лыжах кататься, показуха просто", "Что за стойка?" - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1955708-sport-horoshee-delo-madina-sadvakasova-v-lyzhnom-kombinezone-pokorila-fanatov/