"Каждый день - история": Гульзира Айдарбекова поделилась старыми семейными фотографиями

Гульзира Айдарбекова. Фото: instagram.com/gulziraaidarbekova

Продюсер Гульзира Айдарбекова поделилась архивными фотографиями. Она показала, какой была в молодости, а также порадовала фанатов Кайрата Нуртаса его детскими снимками, передает NUR.KZ.

Гульзира Айдарбекова окунулась в ностальгию, увидев старые фотографии.

"Вы просматриваете свои старые фотографии? Эти фото я отложила отдельно в маленькую шкатулку. Время летит быстро. Каждый день - уже история, часы и секунды не вернешь.

Иногда муж меня спрашивает: "Вышла бы ты за меня замуж, если бы вернулись эти дни?". Тогда я, чтобы проверить его реакцию, говорю: "Нет". А он заявляет: "Ну тогда бы на свет не появился Кайрат", - рассказала она.

Гульзира также отметила, что очень ценит своего супруга.

"Когда я задаю ответный вопрос, женился бы он на мне, он отвечает, что сделал бы это, не задумываясь. Он уже сейчас думает о своей старости и желает, чтобы Всевышний призвал его раньше меня, когда настанет срок.

Супруги с годами становятся родными людьми. Общие дети, горести и радости, повседневные заботы, близкие, друзья - все это сплетает их жизни в одно целое. Главное, надо уметь ценить друг друга, не ссориться, помня о быстротечности времени, вырастить хороших детей и достойно состариться. Желаю этого всем своим подписчикам и самой себе", - написала она.

Подписчики оставили свои отзывы. Они удивились, насколько младший сын Кайрата похож на отца.

"Хан так на отца похож, просто копия", "Я вас так уважаю, верно все сказано", "Вы были такой красавицей", "Я подумала, что это ваша невестка Жулдыз", "Разве на фото не Хан? Неужели это Кайрат?" - отметили они.

Ранее Гульзира Айдарбекова сообщила, что у нее будет еще одна келин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1955124-kazhdyy-den-istoriya-gulzira-aydarbekova-podelilas-starymi-semeynymi-fotografiyami/