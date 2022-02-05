Ольгу Бузову пристыдили за вывалившуюся из бикини грудь (фото)

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала фотографию в бикини, однако не всем она пришлась по вкусу. Звезду распекли за вывалившуюся из купальника грудь и пиццу, которая лежала на тарелке между ее ног.

Снимком Ольга Бузова поделилась с подписчиками на своей странице в Instagram.

Звезда присела на шезлонг в оранжевом бикини с тарелкой пиццы между ног. При этом заметно, что верхняя часть купальника ей явно не по размеру и маленькие лоскуты ткани едва прикрывают грудь.

"А что у вас сегодня было на обед?" - поинтересовалась у подписчиков певица.

Однако вместо ответов знаменитость стали критиковать за пошлую фотографию.

"Чей-то ребенок остался без купальника", "Как будто на обед приглашают вовсе не к тарелке. Странное фото", "Чем дальше, тем хуже", "Что-то уже слишком" "Все, я пиццу больше не ем", "Что-то с грудью, не вмещается!", "Ну зачем так с едой?", "Купи лифчик побольше", - написали фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1954754-olgu-buzovu-pristydili-za-vyvalivshuyusya-iz-bikini-grud-foto/