Вера Брежнева устроила яркую и горячую фотосессию в честь своего 40-летия

Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa

3 февраля известная певица Вера Брежнева отметила свое 40-летие. В честь юбилея экс-"ВИА-Гра" поделилась с фанатами свежими пикантными фото в соцсетях, передает корреспондент NUR.KZ.

Снимки появились на странице Брежневой в Instagram.

На фото Вера позирует, лежа на красном диване. Звезда надела ярко-желтый лиф с юбкой такого же цвета, а также ярко-розовое боа и туфли в тон.

Образ певицы дополнили высокая винтажная прическа и макияж.

"Вообще все нравится!" - написала звезда под фото.

Положительный настрой певицы разделили и ее подписчики, осыпав знаменитость комплиментами и поздравлениями в комментариях.

"С днем рождения, богиня"; "Желтый! Моя любовь! Шикарно!"; "Русалка, но без хвоста"; "Невероятная!" - написали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1954601-vera-brezhneva-ustroila-yarkuyu-i-goryachuyu-fotosessiyu-v-chest-svoego-40-letiya/