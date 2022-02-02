"Ну сделай уже себе грудь": Ольгу Бузову в кроп-топе без белья пристыдили фанаты

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова находится в Африке на съемках нового сезона шоу "Звезды в Африке". Она поделилась коротким видео, где продемонстрировала фигуру в короткой юбке и топе. Однако подписчики раскритиковали ее за то, что она была без нижнего белья, передает NUR.KZ.

Телеведущая призналась, что график работы съемок в Африке очень напряженный, но она успевает вести свой Instagram. Ольга активно делится впечатлениями со своими фанатами.

"Я думала, что без него жить не могу, а оказалось - показалось", - говорит она на последнем видео.

На Бузовой кроп-топ оливкового цвета и джинсовая мини-юбка. Однако внимательные фанаты разглядели, что телеведущая была без бюстгальтера.

"Мне показалось т*ти подвисли, а оказалось - не показалось", "Боже, ну что за походка гопника", "Лифан забыла надеть", "Секси-девочка", "Зачетная фраза", "Подарите Оле бюстгальтер", "Это Оля про лифчик", "А обязательно выпячивать то, чего нет?", "Великие цитаты", "Оля, ну надень ты лифчик, мы так никогда тебя замуж не выдадим", "Ну сделай уже себе грудь, плиз", - отметили они.

А накануне Ольга поделилась фото, на котором запечатлелась без одежды, прикрывшись цветами. Однако подписчики заподозрили ее в фотошопе.

"Голова как будто отдельно от тела", "Фотошоп с головой неудачный", "Сильно заметен фотошоп", "Поправилась, так тебе лучше", "Будто голову прифотошопили", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1954153-nu-sdelay-uzhe-sebe-grud-olgu-buzovu-v-krop-tope-bez-belya-pristydili-fanaty/