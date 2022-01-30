50-летний Джаред Лето покорил фанатов фотографией с голым торсом на фоне моря

Джаред Лето. Фото: instagram/jaredleto

Актер и музыкант Джаред Лето поделился пляжным фото, на котором он запечатлен в белых шортах и с голым торсом. Поклонники звезды не перестают удивляться тому, как свежо и молодо он выглядит в свои 50 лет.

Снимок появился Instagram Лето. Артист выглядит невероятно, о чем постоянно упоминают его фанаты в комментариях.

На этот раз Лето выложил несколько фотографий со своего отдыха и подписал их: "Потерянный в раю".

Подписчики осыпали Джареда восторженными комментариями.

"Выглядишь отлично, как всегда", "Уау, Джаред! Ошеломляюще!", "Рай и Джаред", "Все фотографии потрясающие", "Я просто не могу найти слов", "Прекрасный мужчина и прекрасное тело", "Значит вот как выглядит рай?", "Мечта", "Здорово знать, что ты проводишь время с друзьями", "Божественный", - пишут поклонники музыканта.

Некоторые в очередной раз пошутили на тему того, что невозможно выглядеть так молодо в 50 лет.

"Ты пьешь свежую кровь? Как ты можешь выглядеть так идеально и молодо в таком возрасте?", "Самый красивый дед!", "Просто напомню вам: ему 50", " Это законно вообще?", "Я могла бы стирать одежду о твой пресс", - отметили комментаторы.

Джаред Лето — американский рок-музыкант, певец и актер. Он известен по роли Джокера в фильме "Отряд самоубийц", а также по главным ролям в таких культовых картинах, как "Господин Никто" и "Реквием по мечте".

У артиста множество наград, в том числе премии "Оскар" и "Золотой глобус" за роль трансгендерной женщины в драме "Далласский клуб покупателей", вышедшей на экраны в 2013 году.

В прошлом году, с участием Лето вышел еще один фильм - "Дом Gucci". Поклонники поначалу даже не узнали своего кумира в гриме.

Также Джаред является вокалистом и основателем группы "30 Seconds to Mars".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1953176-foto-50-letniy-dzhared-leto-pokoril-fanatov-fotografiey-s-golym-torsom-na-fone-morya/