"Стильные ниндзя": Нурлан и Диана Сабуровы умилили фанатов теплым фото

Нурлан и Диана Сабуровы. Фото: instagram.com/saburova_diana

Нурлан и Диана Сабуровы порадовали своих подписчиков в соцсети совместным снимком, запечатлевшись на вечерней прогулке. Их нежные отношения умилили фанатов, передает NUR.KZ.

Нурлан и Диана Сабуровы утеплились, чтобы не замерзнуть холодной зимой. Диана запечатлелась на снимке в модной вязаной балаклаве, а комик поверх шапки накинул капюшон от толстовки. Влюбленные прижались друг к другу, демонстрируя нежные чувства.

"Семья", - коротко подписала Диана фото в Instagram.

Умиленные подписчики не поскупились на комплименты.

"Какие шикарные, не знаю кому завидовать", "Ну прям клан ниндзя", "Вы как будто нарисованы", "Какие же вы красивые", "Стильные ниндзя", "Представители искренней любви", "У мужа глаза счастливые", "Такие милые и классные, что просто не могу", "Дед Мороз и Снегурочка", "Ну просто прелесть! Очаровашки", "Замечательно выглядите!", "Амбассадоры семейной идиллии", - отметили они.

Ранее фанаты умилились тому, как юмориста называет жена. Нурлан Сабуров также рассказал о детских мечтах и высказался о возможном переезде в США. Кроме того, комик встретился с боксером-чемпионом Геннадием Головкиным в Калифорнии, а позже похвастался подарком, полученным от него.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1952725-stilnye-nindzya-nurlan-i-diana-saburovy-umilili-fanatov-teplym-foto/